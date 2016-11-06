Башкиров: «Я считаю, что мы упустили победу»

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров поделился эмоциями от матча 13-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:2).

«Я считаю, что мы упустили победу. У команды было запредельное желание выиграть. Во-первых, мы находимся внизу турнирной таблицы, а во-вторых, с приходом нового тренера появился хороший настрой. Было желание показать ему, что мы готовы к изменениям, которые он хочет привнести в игру. Жаль, что пропустили этот совсем необязательный гол.

Изменить что-то кардинально за два-три дня – тяжело, и Скрипченко задачей было эмоционально, психологически встряхнуть команду, и, мне кажется, Вадиму Викторовичу это удалось. Внутри команды, на поле мы были единым целым – и забивали, и пропускали вместе. Надеюсь, что этот «кулак» будет формироваться в ближайших матчах. Думаю, что перерыв в чемпионате пойдет нам на пользу. Будем работать над тактическим рисунком игры. Что-то доведем до автоматизма и сохраним страсть, которая была в сегодняшней игре.

Главный посыл перед сегодняшней игрой заключался в том, что нужно рисковать и идти в атаку. Я считаю, что атакующая группа сделала сегодня практически максимум. Сергей Корниленко действовал выше всяких похвал. Если бы он забил третий мяч, мы бы вообще на руках его носили. У нас была нацеленность внутри, в сердце, и с горящими глазами мы бежали вперед. Конечно, хочется создавать моменты, потому что без моментов нет забитых голов», — сказал он.