Агуэро: «Это была странная игра»

Нападающий«Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился впечатлениями после матча 11-го тура АПЛ против «Мидлсбро» (1:1).

«Это была странная игра, потому что мы контролировали ее ход, а теперь у меня неприятные ощущения из-за пропущенного гола.

У меня сегодня было много моментов, лучший был после передачи Наваса. Мяч был у меня в ногах, у меня было несколько секунд на принятие решения. Мне нужно поработать над этим.

АПЛ – сложный турнир, где каждый может тебя обыграть. Сегодня это подтвердилось», – сказал Агуэро.