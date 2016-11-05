Гвардиола: «Должны были закрывать игру вторым и третьим голами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениям после матча 11-го тура АПЛ против «Мидлсбро» (1:1).

«Мы сделали абсолютно все, чтобы выиграть матч. Мы контролировали игру и пропустили на последней минуте. Жаль. Мы сделали многое и пытались победить.

Матч с «Барселоной» не повлиял на нас. Мы прекрасно начали и действительно хорошо провели первый тайм. Должны были закрывать игру вторым и третьим голами, но не смогли. Мы создали шесть или семь моментов, но не забили.

Соперники получили шанс обойти нас в таблице, нужно принять это, но чемпионат длинный. Это наш промах, ведь мы потеряли шесть очков в трех последних домашних матчах, но мы все еще в лидерах. Нужно двигаться вперед», – сказал Гвардиола.