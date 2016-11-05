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    Дубль Майкона помог «Локомотиву» крупно обыграть «Анжи»

    В матче 13-го тура РФПЛ «Локомотив» обыграл «Анжи» – 4:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Майкон, 3

    2:0 – Майкон, 4

    3:0 – Фернандеш, 50

    4:0 – Самедов, 60

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 20:28
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 ноября 2016, 08:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Раз а году и Локомотив хорошо играет.

      -4
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > ДСА 6 ноября 2016, 13:05

      А ты хоть раз в год нормальный коммент пишешь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 ноября 2016, 07:51

      взбодрились...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 6 ноября 2016, 07:50

      Локо браво!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 6 ноября 2016, 06:26

      Ну вот паровозы проснулись

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 ноября 2016, 02:50

      "Скорый поезд набирает ход" однако. С победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 ноября 2016, 00:14

      Молодцы!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 5 ноября 2016, 23:20

      Надеюсь Локомотив встал на рельсы!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 5 ноября 2016, 22:46

      не болею за Локо, но они молодцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 5 ноября 2016, 22:26

      Разорвали- молодцы!))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 5 ноября 2016, 22:19

      Паровоз поехал

      5
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