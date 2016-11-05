Дубль Майкона помог «Локомотиву» крупно обыграть «Анжи»

В матче 13-го тура РФПЛ «Локомотив» обыграл «Анжи» – 4:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Майкон, 3

2:0 – Майкон, 4

3:0 – Фернандеш, 50

4:0 – Самедов, 60