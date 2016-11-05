Дубль Майкона помог «Локомотиву» крупно обыграть «Анжи»

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Раз а году и Локомотив хорошо играет.
В матче 13-го тура РФПЛ «Локомотив» обыграл «Анжи» – 4:0. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Майкон, 3
2:0 – Майкон, 4
3:0 – Фернандеш, 50
4:0 – Самедов, 60
Раз а году и Локомотив хорошо играет.
А ты хоть раз в год нормальный коммент пишешь?
взбодрились...
Локо браво!!
Ну вот паровозы проснулись
"Скорый поезд набирает ход" однако. С победой!
Молодцы!!!
Надеюсь Локомотив встал на рельсы!
не болею за Локо, но они молодцы
Разорвали- молодцы!))