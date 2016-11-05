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    Майкон сыграет на острие атаки «Локомотива» в матче с «Анжи»

    «Локомотив» и «Анжи» определились с составами, в которых они начнут встречу 13-го тура РФПЛ. Матч состоится на стадионе «Локомотив» в Черкизово и начнется в 18:30 по московскому времени.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев, Майкон.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Логашов, Лапшов, Игнатьев, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Шкулетич.

    «Анжи»: Беленов, Паршивлюк, Шандао, Менса, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Тигиев, Обертан, Иличевич, Будковский.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Лазич, Гаджибеков, Ямбере, Маевский, Бериша, Амаду, Георгиевский, Шербак, Боли, Магомедов.

    Источник: РПЛ

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    05.11.2016 17:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 21:33

      Сыграл на загляденье, ага.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 5 ноября 2016, 18:53

      уже два отгрузил)) молоток

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      andrew08 5 ноября 2016, 18:09

      ничейка будет

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 ноября 2016, 17:44

      Судя по составам, матч стоит просмотра

      0
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