«Манчестер Юнайтед» готов потратить 30 миллионов на приобретение Година

«Манчестер Юнайтед» в период зимнего трансферного окна собирается приобрести игрока в оборонительную линию. Как сообщает источник, в приоритете у руководства манкунианцев находится защитник «Атлетико» Диего Година, за которого оно готово выложить 30 миллионов фунтов стерлингов.

Помимо этого, «красные дьяволы» проявляют интерес к другому игроку «матрасников» – Хосе Марии Хименесу. Однако мадридцы просят за 21-летнего футболиста примерно 60 миллионов фунтов стерлингов в качестве отступных.