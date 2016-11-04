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    Вратаря юношеской сборной КНДР дисквалифицировали на год за пропущенный от чужих ворот гол

    Вратарь юношеской сборной КНДР (U-16) Янг Пак Хо дисквалифицирован Азиатской конфедерацией футбола на один год. Об этом сообщает Associated Press.

    Футболист наказан за гол, который он пропустил в матче с командой Узбекистана в сентябре. Автором забитого мяча стал голкипер узбекистанцев, ударивший от своих ворот.

    Азиатская конфедерация расценила это как «дискредитацию футбола» и наказала аналогичной дисквалификацией также тренера команды КНДР Юнга Йонг Су.

    И футболист, и специалист пропустят юношеский ЧМ-2017.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 23:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +319

      семенчик 5 ноября 2016, 08:56

      Ну и дела!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 ноября 2016, 07:17

      Год без права переписки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 00:39

      Что за чушь? Блин, вечно по поводу КНДР сочиняют всякие небылицы!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 5 ноября 2016, 01:39

      Удивительная страна! Две мои коллеги по заводу женского пола в начале 80-ых там побывали... По комсомольской или профсоюзной линии... Рассказывали часами! Тогда это выглядело комично: из страны, населённой людьми, сделан зоопарк! Сегодня всё иначе... Весь мир превращается в ЗООПАРК!
      P.S. Мы даже с интересом покупали, если могли тогда достать, журнал "Северная Корея". :-))))

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Aztec58 5 ноября 2016, 06:37

      Ребят, вы хоть читайте внимательно. Смысл совсем в другом... Отстранила азиатская конфедерация футбола, а не правительство КНДР. Наоборот данную новость можно расценить, как предвзятое отношение к Северной Кореи. Видимо политические конфликты с Южной Кореей и Японией решили через спорт выяснить и насолить. А тренер тут тогда при чем вообще? Ясно, что тут нечисто все.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 ноября 2016, 00:36

      Легко отделались. Ведь могли и расстрелять!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > cska-62 5 ноября 2016, 00:42

      И ты, Брут, пишешь фигню, даже не прочитав толком лжеинфу?

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 5 ноября 2016, 01:32

      Не знаю, как там на счёт "лже"..., но припоминаю, как обошлись с главной командой КНДР после матча против бразильцев...

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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 5 ноября 2016, 00:05

      Бедный парень на рабочку пойдёт весь год

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 4 ноября 2016, 23:07

      Повезло что дисквалифицировали, а то и расстрелять могли бы.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > denisov 5 ноября 2016, 00:42

      Ага, из зенитки.

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