Хамес: «Хочу играть больше, но есть кто-то, кто все решает»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес заявил, что хотел бы получать больше игровой практики.

«Я хочу играть больше. Но есть кто-то, кто все это решает и определяет состав. Он принимает решения, и это нужно уважать.

Наши отношения с Зиданом не такие, как об этом говорят. У нас отношения игрока и тренера. Я нахожусь в клубе, где все хотят побеждать и всегда нужно играть хорошо. Это самый большой клуб в мире – это «Реал», – сказал Хамес.

В нынешнем сезоне футболист вышел на поле в четырех матчах Примеры, только два из них начав в стартовом составе.