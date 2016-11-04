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    Артерм Ребров: «Промес хотел поехать в Томск»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров в эфире программы «Все на матч!» прокомментировал информацию о том, что Квинси Промес не отправился с командой в Томск на матч 13-го тура РФПЛ против «Томи» из-за сильных морозов.

    «Промес – важный для нас игрок, и он хотел с нами полететь в Томск. Наверное, люди, которые про это писали, не знают Квинси. Этот человек здесь уже третий сезон, и он действительно прикипел к болельщикам, команде и вообще к нашему образу жизни.

    Поэтому хотелось бы не то что опровергнуть, а улыбнуться очередным домыслам и догадкам, которые возникают снаружи от команды. Квинси реально хотел поехать сюда, но не смог по здоровью», – заявил Ребров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 22:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 5 ноября 2016, 00:34

      Статьи делают тяп ляп на скорую руку

      1
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      Рейтинг: +10

      Vnuchara 4 ноября 2016, 22:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребврот Артета

      -5
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      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > Vnuchara 4 ноября 2016, 22:57

      Чем-то больны?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > ttter 5 ноября 2016, 03:11

      Раком мозга,как и половина бомжей

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 4 ноября 2016, 22:48

      Неточность в написании фамилии, правильно так: Артерм Ребротв.

      -3
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