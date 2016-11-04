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Обадже подтвердил, что пройдет просмотр в «Спартаке»

4 ноября 2016, 19:09
9

Нигерийский нападающий Годвин Обадже рассказал о том, что направляется на просмотр в «Спартак».

«Я полечу из Нигерии в Россию в понедельник, чтобы пройти просмотр в «Спартаке». Они намерены подписать меня, но сначала хотят, чтобы я потренировался с командой пару недель.

Этот вызов меня мотивирует, и я надеюсь, что все закончится хорошо», – приводит слова Обадже Complete Sports Nigeria .

Сейчас футболист выступает за нигерийксий клуб «Плато Юнайтед», в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата в прошлом сезоне, забив 18 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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EFR
1478275926
Спартак готовится к Золотой весне!!(Тьфу,Тьфу)!Молодцы.Нап нужен еще один
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Aztec58
1478277904
Спартак инфу подтверждает?
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478278530
Каждый день про него пишут как будто в Спартак лучший футболист Африки идёт
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fantom23
1478278729
Ого!!!Интересно-интересно!!
Ответить
Joko21
1478282198
неплохо
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Фан666
1478285245
Пусть в резерве себя попробует, скамейка нужна на вырост конечно.
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лёха72
1478287073
вместо мельгорехо
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filosof sparty
1478287811
Ну это на перспективу, а сейчас то что!??
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ljrljr0505
1478293261
неплохо, если подпишут
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