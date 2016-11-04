Обадже подтвердил, что пройдет просмотр в «Спартаке»

Нигерийский нападающий Годвин Обадже рассказал о том, что направляется на просмотр в «Спартак».

«Я полечу из Нигерии в Россию в понедельник, чтобы пройти просмотр в «Спартаке». Они намерены подписать меня, но сначала хотят, чтобы я потренировался с командой пару недель.

Этот вызов меня мотивирует, и я надеюсь, что все закончится хорошо», – приводит слова Обадже Complete Sports Nigeria .

Сейчас футболист выступает за нигерийксий клуб «Плато Юнайтед», в составе которого стал лучшим бомбардиром чемпионата в прошлом сезоне, забив 18 голов.