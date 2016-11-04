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    Казаченок считает, что «Зенит» в этом сезоне сможет выиграть Лигу Европы

    Бывший футболист «Зенита» Владимир Казаченок считает, что питерский клуб может бороться за победу в Лиге Европы, а также пожелал игрокам «Зенита» здоровья. Напомним, накануне сине-бело-голубые обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы.

    «В душе все болельщики желают, чтобы «Зенит» боролся за титул, и команде это по силам. А идти нужно от матча к матчу. Сейчас решен вопрос по выходу в плей-офф, а там уже каждый конкретный соперник будет самым главным. Стоит обратить внимание на то, чтобы проводить игры более ровно, чтобы не было каких-то провалов и ляпов. А это все добивается сыгранностью, которой много не бывает, в этом нужно всегда совершенствоваться. И очень хотелось бы, чтобы все футболисты «Зенита» были здоровы, тогда есть хорошая возможность ротации. Этого пожелал бы «Зениту», – сказал Казаченок.

    Источник: Р-Спорт

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    04.11.2016 15:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 22:21

      Казачёнок всего-то пожелал Зениту побороться за победу, откуда категоричность в заголовке?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 4 ноября 2016, 18:08

      Никто из алекватных болельщиков России не будет против того, чтобы российский клуб выиграл бы лигу

      3
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 ноября 2016, 17:35

      Главное чемпионат. А ЛЕ, как пойдёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 4 ноября 2016, 16:25

      их дандолк чуть не вынес ,о какой победе может идти речь

      -3
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      Рейтинг: +133

      Rtu > alll-1 4 ноября 2016, 16:34

      Вот завистник ) Ваш фаршиак спартаковский выносили все! И не в группе,а на предварительном этапе! Вы даже дойти не можете там где Дандолк!

      4
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Rtu 4 ноября 2016, 16:45

      спонсор вам еще побед купит

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 4 ноября 2016, 17:40

      Ещё никто не вылетал на 3-ем предв. этапе ЛЕ.

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 4 ноября 2016, 17:45

      А вам купят резиновую бабу, одну на всех.

      3
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 4 ноября 2016, 15:39

      в этом сезоне зинка может обосраться

      -3
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      Рейтинг: +370

      mik1954 > BANNIKOV1970 4 ноября 2016, 15:58

      Может это наклонение состоятельное, ну а вы обосрались уже и очень жидко

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > BANNIKOV1970 4 ноября 2016, 16:27

      Главное, что у тебя со стулом всё благополучно.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > BANNIKOV1970 4 ноября 2016, 17:48

      На вас уже АЕК наложил.

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave > BANNIKOV1970 22 ноября 2016, 13:05

      Причем жиденькой подливой..

      -1
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