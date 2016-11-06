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    РФПЛ. «Краснодар» и «Оренбург» забили шесть мячей на двоих, ЦСКА сыграл вничью с «Амкаром»

    В матче 13-го тура чемпионата России «Краснодар» дома не смог переиграть «Оренбург». Поединок, который состоялся сегодня на новом стадионе «быков», завершился вничью – 3:3. Стоит отметить, что обе команды заканчивали встречу вдесятером.

    Ранее ЦСКА на своем поле разошелся миром с «Амкаром» – 2:2 В составе хозяев голами отметились Сергей Игнашевич и Зоран Тошич. У гостей отличились Георгий Джикия и Михаил Костюков.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Краснодар – Оренбург – 3:3 (2:3)

    Голы: 1:0 – Перейра, 9; 2:0 – Ари, 11; 2:1 – Бреев, 16; 2:2 – Полуяхтов, 22; 2:3 – Полуяхтов, 32; 3:3 – Мартынович, 75.

    Краснодар: Крицюк (Синицын, 34), Петров, Гранквист, Мартынович, Калешин, Куасси, Перейра (Окриашвили, 46), Газинский, Жоаозиньо, Лаборде (Вандерсон, 65), Ари.

    Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Воробьев, Малых, Андреев, Бреев, Коронов (Ефремов, 46), Афонин, Георгиев (Нехайчик, 56), Ойеволе, Делькин (Кацалапов, 76).

    Предупреждения: Калешин, 20 – Андреев, 19; Гутор, 90; Воробьев, 90; Кацалапов, 90.

    Удаления: Куасси, 45 – Малых, 74.

    ЦСКА (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:2 (2:2)

    Голы: 1:0 – Игнашевич, 18 (с пенальти); 1:1 – Джикия, 25; 1:2 – Костюков, 27; 2:2 – Тошич, 45.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Ионов, Тошич, Головин, Страндберг (Чалов, 75).

    Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Милькович, Идову, Гол (Огуде, 64), Конде, Баланович (Йовичич, 70), Костюков (Салугин, 78), Комолов, Бодул.

    Предупреждения: Страндберг, 57; Вернблум, 64 – Баланович, 63; Гол, 64; Огуде, 74;

    Удаление: Огуде, 90+3.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула) – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Бурмистров, 8; 1:1 – Ерохин, 28; 2:1 – Азмун, 37; 3:1 – Полоз, 86; 4:1 – Ерохин, 90.

    Ростов: Джанаев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Препелицэ, 86).

    Арсенал: Левашов, Вергара, Беляев, Хагуш, Ершов (Власов, 71), Форбс, Горбатюк, Стеклов, Горбатенко, Бурмистров, Максимов.

    Предупреждения: Гацкан, 70 – Беляев, 90.

    Терек (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Мак, 10; 1:1 – Балай, 34; 2:1 – Балай, 38.

    Терек: Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Уциев, Кузяев, Пирис, Грозав (Адилсон, 72), Митришев (Мирзов, 82), Балай (Мбенгуе, 82), Роши.

    Зенит: М. Кержаков, Жирков (Чернов, 66), Кришито, Нету, Анюков, Хави Гарсия (Маурисио, 74), Витсель, Жулиано, Мак, Кокорин, Дзюба (А. Кержаков, 73).

    Предупреждения: Роши, 42; Уциев, 52; Кузяев, 68 – Кришито, 54; Нету, 56; Витсель, 87.

    Удаление: нет – Нету, 90.

    Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Майкон, 3; 2:0 – Майкон, 4; 3:0 – Фернандеш, 50; 4:0 – Самедов, 60 (с пенальти).

    Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука (Ндинга, 74), Пейчинович, В. Денисов, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Самедов, Касаев (Коломейцев, 67), Майкон (Шкулетич, 81).

    Анжи: Беленов, Паршивлюк, Шандао, Менса, Мусалов, Гасанов (Георгиевский, 46), Эбесилио (Маевский, 70), Тигиев, Обертан, Иличевич, Будковский (Бериша, 56).

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Коробов, 22; 1:1 – Корниленко, 45; 2:1 – Корниленко, 65; 2:2 – Чантурия, 73.

    Крылья Советов: Лория, Ятченко (Садик, 87), Таранов, Цаллагов, Надсон, Башкиров, Родич, Маргасов, Молло, Паскуато (Чочиев, 71), Корниленко.

    Урал: Заболотный, Данцев, Павлюченко, Лунгу (Серченков, 82), Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия (Ставпец, 89), Фидлер, Коробов, Емельянов (Подоксенов, 16).

    Предупреждения: Родич, 37; Башкиров, 75 – Данцев, 2; Кулаков, 9; Павлюченко, 70; Фидлер, 90.

    Уфа – Рубин (Казань) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Жонатас, 18 (с пенальти); 0:2 – Рочина, 28; 1:2 – Сысуев, 45; 2:2 – Стоцкий, 49; 2:3 – Набиуллин, 51.

    Уфа: Шелия, Стоцкий, Аликин, Васин, Живоглядов, Сухов, Засеев, Ваньек, Обляков (Лунев, 12), Игбун, Фатай (Сысуев, 24 – Диего Карлос, 88).

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Санчес, 64), Сонг (Цакташ, 54), М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников (Жемалетдинов, 44), Жонатас.

    Предупреждения: Засеев, 76; Сысуев, 82 – Бурлак, 72; Санчес, 79; Рочина, 89.

    Удаления: Шелия, 8; Засеев, 86 – нет.

    Томь (Томск) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Фернандо, 42.

    Томь: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Враньеш (Пугин, 61), Жиров, Баляйкин, Ковальчук, Бикфалви, Дроппа (Попов, 71), Погребняк.

    Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов (Ромуло, 84), Мельгарехо (Зуев, 70), Зе Луиш (Тимофеев, 90).

    Предупреждения: Баляйкин, 50; Дроппа, 63 – Попов, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2016 21:29
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    Комментарии115
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Shulc 6 ноября 2016, 23:03

      хоккей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 6 ноября 2016, 21:36

      Амкар - Ростов2!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 6 ноября 2016, 21:26

      Супер зимней тур!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 6 ноября 2016, 21:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Один на один выйти не дал
      Из офсайда защитал....

      -4
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      Рейтинг: +1191

      ttter > Rzn_za_cska 6 ноября 2016, 21:14

      Полностью согласен,так судить нельзя.

      -2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > ttter 6 ноября 2016, 21:23

      Еще эта дибильная осень весна ...
      Спартак играет в -12 цска в метель ..

      -1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Rzn_za_cska 6 ноября 2016, 21:25

      И в лч были результаты ц команд когда играя с лета осенью команды были на ходу...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3896

      minaev23 6 ноября 2016, 21:02

      Комментаторы му.аки за цска болели! Спонсор трансляции стадион цска- надо конечно жо.у рвать! АМКАР - молодцы!!!!!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 6 ноября 2016, 21:01

      Судьи лишают Цска потенциальных 3 очков,не могу понять зачем была остановлена игра в моменте с выходом Тошича один на один в конце матча.Позор просто Позор.Так судить нельзя!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > ttter 6 ноября 2016, 21:38

      Ты че херню несешь! Совсем совесть пропил)!?

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter > PNZ1985 6 ноября 2016, 21:44

      Я не пью,а совесть у меня есть и глаза тоже.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 6 ноября 2016, 21:00

      Ставил на Амкар,подвели)

      0
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      Рейтинг: +1406

      DemSerg 6 ноября 2016, 20:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мда. Опять результат (2-2) определился косячным судейством, а не игрой команд. Когда же Цска перестанит страдать от голов из оффсайда?

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      Рейтинг: -256

      balaton78 6 ноября 2016, 20:48

      Красавцы Ростов! После Лиги чемпионов надо поправить дела вчемпионате!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7878

      BarStep 6 ноября 2016, 19:46

      Просто на классе обыграть уже не удалось, где игра господин Луческу? Верните Боуша...

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