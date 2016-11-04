Сорокин: «О вибрации поля на стадионе в Петербурге было известно всем»

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что излишняя вибрация выкатного поля в Санкт-Петербурге не является большой проблемой на данном этапе строительство стадиона.

«С полем все достаточно несложно. О вибрации было известно и генеральному подрядчику, и заказчику в лице города. Сейчас есть конкретный план по устранению этих вибраций. Повторюсь, ничего страшного в них нет. Строительство продолжается.

Если бы такие проблемы возникли в момент сдачи стадиона, тогда можно было бы какие-то тревожные настроения испытывать. Но на данный момент происходит отладка всех систем. В рамках такой отладки и была произведена закатка поля в чашу стадиона.

После всех тестирований и измерений вибрации будут устранены. Нам, если честно, даже не очень понятно, почему поднялась такая негативная волна в СМИ», – говорит Сорокин.

Напомним, ранее ФИФА подтвердила наличие проблем со стабилизацией поля на стадионе «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита». Стадион должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.