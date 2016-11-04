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  • Сорокин: «О вибрации поля на стадионе в Петербурге было известно всем»

Сорокин: «О вибрации поля на стадионе в Петербурге было известно всем»

4 ноября 2016, 11:30
9

Глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что излишняя вибрация выкатного поля в Санкт-Петербурге не является большой проблемой на данном этапе строительство стадиона.

«С полем все достаточно несложно. О вибрации было известно и генеральному подрядчику, и заказчику в лице города. Сейчас есть конкретный план по устранению этих вибраций. Повторюсь, ничего страшного в них нет. Строительство продолжается.

Если бы такие проблемы возникли в момент сдачи стадиона, тогда можно было бы какие-то тревожные настроения испытывать. Но на данный момент происходит отладка всех систем. В рамках такой отладки и была произведена закатка поля в чашу стадиона.

После всех тестирований и измерений вибрации будут устранены. Нам, если честно, даже не очень понятно, почему поднялась такая негативная волна в СМИ», – говорит Сорокин.

Напомним, ранее ФИФА подтвердила наличие проблем со стабилизацией поля на стадионе «Крестовский», который станет домашней ареной «Зенита». Стадион должен принять матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия
Комментарии (9)
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Garrincha58
1478248948
негативная волна в СМИ? да потому что стадион строится 10-й год и непонятно почему так долго и зачем сие творение нужно Питеру и самому Зениту кто туда после ЧМ будет ходить он постоянно будет на половину пустой
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vladimir-7
1478250420
Откатное поле вибрирует от того, что много денег откатили по карманам руководства. Сначала крышу нужно починить, чтобы она закрывалась, а то поле занесет снегом и до мая не расчистите. А само поле закрепить на бетон. Игры на Кубок Конфедераций провести в Грозном!
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kykyi
1478251204
Свистит"о вибрации было известно заранее, сейчас разрабатываются мероприятия..." Если бы знали заранее, то все изменения внесли бы еще на стадии проектирования и ни каких мероприятий сейчас не понадобилось. Русский авось, а вдруг и так прокатит.
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Black Giz
1478253603
"Нам, если честно, даже не очень понятно, почему поднялась такая негативная волна в СМИ." А сам не догадываешься?
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kykyi
1478257971
Задолбали эти "патриоты", специально в кавычка, только и знают, что минусят. Если есть какие то доводы, напишите, но их нет. Тупые люди, просто тупо минусят. Ну что же, пусть вас и дальше обваровывают, а вы минусите, продолжайте.
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nik55
1478267588
пока 42 лярда---3-5 добавят
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grand-igor
1478336022
срочно из бюджета нужно выделить еще денег на устранение вибрации
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grand-igor
1478336070
там не откатное поле А ОТКАТНАЯ СТРОЙКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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