Жулиано считает, что Кокорин и Дзюба могли бы играть в Европе

Полузащитник «Зенита» Жулиано заявил, что нападающие петербургского клуба Артем Дзюба и Александр Кокорин могли бы выступать в составе европейских команд.

«Кто из российских футболистов мог бы выступать в Европе? Из своей команды я назову двух ребят. Мне нравится, как играют Дзюба и Кокорин. Дзюба – бомбардир. Он высокий и мощный. Кокорин быстр, участвует в завершении атак. Это не всегда получается у него в матчах, но он хорош», – сказал Жулиано в программе «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».