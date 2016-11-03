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    Жулиано считает, что Кокорин и Дзюба могли бы играть в Европе

    Полузащитник «Зенита» Жулиано заявил, что нападающие петербургского клуба Артем Дзюба и Александр Кокорин могли бы выступать в составе европейских команд.

    «Кто из российских футболистов мог бы выступать в Европе? Из своей команды я назову двух ребят. Мне нравится, как играют Дзюба и Кокорин. Дзюба – бомбардир. Он высокий и мощный. Кокорин быстр, участвует в завершении атак. Это не всегда получается у него в матчах, но он хорош», – сказал Жулиано в программе «Культ тура» на телеканале «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 19:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 4 ноября 2016, 17:51

      Так они и так в Европе.
      Мы ж не в Азии играем.
      Пусть пока не впереди, а в... заде.
      Но говорят, что вроде догоняем.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 4 ноября 2016, 12:51

      в европе это где: в косово или гибраларе?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 ноября 2016, 22:00

      Дурачки вы дурачки. Быдлота,одним словом.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 ноября 2016, 20:02

      Только европейцы, почему то так не считают.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 ноября 2016, 20:01

      Не поедут! Там платят мало, а пахать нужно больше! Да и не поваляешься после каждого столкновения!

      1
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 3 ноября 2016, 19:58

      О себе умолчал скромняга. Первый из Зенита, кто мог бы играть в любой европейской команде - это сам Жулиано.

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