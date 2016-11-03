«Крылья Советов» изначально не рассматривали кандидатуру Скрипченко на пост главного тренера

Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что изначально самарский клуб не рассматривал кандидатуру экс-главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко на пост наставника команды. Напомним, ранее за неудовлетворительные результаты был уволен наставник самарцев Франк Веркаутерен.

«Решение о назначении Скрипченко принималось коллегиально. У нас был пул тренеров, и неожиданно освободился Скрипченко, хотя мы его изначально не рассматривали, откровенно говоря», – сказал Шляхтин.