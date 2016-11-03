Мутко: «У нас есть перспективный план по устранению недочетов на «Крестовском»

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что все основные недочеты строящегося стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге будут устранены в кратчайшие сроки. Спортивный функционер также назвал штатной ситуацию с вибрацией выдвижного поля, которую выявили инспекторы ФИФА.

«У нас есть краткосрочный и перспективный план по устранению недочетов. Мы справимся», – приводит слова Мутко «Фонтанка».