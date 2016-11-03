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  • Мутко: «У нас есть перспективный план по устранению недочетов на «Крестовском»

Мутко: «У нас есть перспективный план по устранению недочетов на «Крестовском»

3 ноября 2016, 12:14
11

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что все основные недочеты строящегося стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге будут устранены в кратчайшие сроки. Спортивный функционер также назвал штатной ситуацию с вибрацией выдвижного поля, которую выявили инспекторы ФИФА.

«У нас есть краткосрочный и перспективный план по устранению недочетов. Мы справимся», – приводит слова Мутко «Фонтанка».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (11)
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Ubuntu
1478164833
Перспективный план - вложить в строительство ещё 10 миллиардов
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yorgenbarenz
1478165002
Хотелось бы верить.
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FanatSerj
1478166013
"штатной ситуацию с вибрацией выдвижного поля" - вибрация поле это штатная ситуация? они там для чего стадион строят массажный салон там открыть или порно на нем снимать? мать его вибрации ))))
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muromen
1478171328
Да не спортивный он функционер, а пустобрёх со-стажем!
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muromen
1478171475
В советские времена его давно бы к стенке поставили!
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vgarakh
1478172957
Позорная стройка, к тому же ей нет конца. Наверное выгодно так строить, чтобы потом переделыватью
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vladimir-7
1478177607
Я сочувствую жителям Санкт-Петербурга, которым приходится краснеть
перед народом за строительство стадиона на Крестовском и за таких руководителей города и конечно главного виновника-МУДКО! Путин, дай Мудко ещё медальку за всё, что он натворил в спорте, вообще и в футболе, в частности.
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nik55
1478177681
план срубить бабки
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slawianka
1478187385
Расстрелять. Всех, начиная с министра.
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Krics
1478195770
Трехнем десяток полковников новый построим, генералов чур не трогать.
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