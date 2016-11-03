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    Хольмен: «Ибрагимович воровал байки, дрался со сверстниками и делал много других сумасшедших вещей»

    Шведский защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен высказался на тему вызывающего поведения нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

    – Мы все знаем, что Златан крутой тип. Он гоняет на спортивных машинах, покупает дорогие вещи. Это нормально для шведского футболиста?

    – Нет. На самом деле шведские футболисты не получают огромных денег. Да, у нас неплохая зарплата, но не очень большая. Футболисты в Швеции ездят на таких же машинах, что и все остальные люди. Они не хотят выделяться из толпы, быть идолом для кого-то. Футболисты просто хотят быть обычными людьми. Златан – исключение. Не знаю, сколько миллионов он заработал, но у него есть достаточно денег, чтобы позволить себе купить дорогую машину и наслаждаться ею.

    – А в детстве он воровал велосипеды.

    – Он же вырос в Мальме, на юге Швеции. Поэтому он воровал байки, дрался со сверстниками и делал много других сумасшедших вещей. Но Мальме – это не вся Швеция. Я родился в спокойном городке Буросе и никогда не воровал велосипеды.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.11.2016 12:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 3 ноября 2016, 16:46

      щас бы футболисту говорить о небольшой зарплате

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 ноября 2016, 12:14

      какие байки? из склепа которые?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +12

      muromen > Nerlinger 3 ноября 2016, 14:01

      Темнота, переведи с английского, тогда узнаешь!)))

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