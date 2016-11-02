«Интер» предложил Хиддинку контракт на полтора года

«Интер», во вторник уволивший с поста главного тренера Франка де Бура, предложил голландскому специалисту Гусу Хиддинку контракт на полтора года.

Сообщается, что по истечению контракта с Хиддинком в 2018 году, итальянский клуб планирует пригласить тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Последним местом работы голландца был английский «Челси», который он возглавлял в сезоне-2015/16. В 2006-2010 годах специалист был главным тренером сборной России, с которой добился наивысшего достижения в ее истории – бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.