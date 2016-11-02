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    «Спартак» и ЦСКА на двоих оштрафованы почти на один миллион

    КДК РФС вынес ряд дисциплинарных решений по итогам матча «Спартак»ЦСКА в рамках 12-го тура РФПЛ. Красно-белые в общей сложности оштрафованы на 500 тысяч рублей, а армейцы должны будут выплатить 490 тысяч.

    «По матчу «Спартак» — ЦСКА. Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, а также бросали ее на поле, за что клуб оштрафован на 300 тысяч. Также болельщики сжигали атрибутику ЦСКА, за что «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей.

    Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику, а также бросали ее на поле, за что клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. Также болельщики сжигали атрибутику «Спартака», за что ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 16:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 ноября 2016, 21:13

      Спартак похоже обматерил не только ЦСКА, но и КДК, и лично григоряна )))

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      Рейтинг: +155

      Nagay 2 ноября 2016, 20:03

      одни матерились им 50 тысяч впаяли, а другие так же матерились, но им 40.....смешно!

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      Рейтинг: +146

      Alexx22 > Nagay 3 ноября 2016, 07:47

      ну кто может трехэтажно крыть тому дороже

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      Рейтинг: +191

      bafor 2 ноября 2016, 19:22

      Если КДК будет штрафовать болельшиков, то болельщики будут вести себя тихо. И КДК без штанов окажется.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 ноября 2016, 18:20

      Болельщики Спартака наскандировали на 10 тыс. больше? Однако.

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      Рейтинг: +1495

      GM > Aztec58 2 ноября 2016, 18:30

      их было больше и орали они громче

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 ноября 2016, 16:50

      Болельщики Спартака материли болельщиков ЦСКА, за то что болельщики ЦСКА материли болельщиков Спартака?!! Потом не там "покурили"
      ИМ- этот штраф, что слону-дробина.

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