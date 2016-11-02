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    КДК отменил красную карточку Михаила Кержакова

    КДК РФС удовлетворил просьбу «Зенита» об отмене красной карточки вратаря команды Михаила Кержакова. Голкипер был удален в матче с «Анжи» (0:4) в рамках 1/8 финала Кубка России.

    «В понедельник «Зенит» официально обратился в КДК об отмене красной карточки Кержакову в матче Кубка России с «Анжи». Были предоставлены все необходимые документы. Информацию мы направили в экспертно-техническую комиссию. Основываясь на их заключении, мы принимаем решение отменить красную карточку Михаила Кержакова», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 16:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +767

      товрос 10 декабря 2016, 13:08

      если уж красную карточку отменяете,то тгода надо наказывать судью который ее показал

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 2 ноября 2016, 21:25

      хрень полная, а смысл отмены я не пойму??? что потом будут ходить просить матч переиграть!??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > Alexx22 3 ноября 2016, 05:51

      Чтобы он смог сыграть в следующем матчем,вот в чём смысл

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 2 ноября 2016, 19:31

      Справедливо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 2 ноября 2016, 19:25

      ...спасибо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 2 ноября 2016, 18:29

      согласен,пусть матч переигрывают!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 ноября 2016, 18:23

      Справедливость восторжествовала. но слишком поздно.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 2 ноября 2016, 17:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тупизм. Вот ведь нытики. Зенит - гос. клуб.

      -14
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 ноября 2016, 17:44

      Тогда и матч нужно переигрывать.

      7
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 2 ноября 2016, 17:39

      толку ее отмянять

      0
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 2 ноября 2016, 17:38

      а все равно все будет потерянно

      1
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