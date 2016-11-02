Бышовец: «С договорными матчами сталкивался в «Динамо» и «Локомотиве»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец затронул тему договорных матчей в отечественном футболе. Как рассказал специалист, он дважды в своей карьере сталкивался с таким явлением.

«Сталкивался ли с договорняками? Да, дважды. В первый раз – в «Динамо», когда только начал работать. В конце игры в нашу пользу назначили пенальти, его должен был бить Добровольский, но вдруг подошел другой, опытный, парень, оттолкнул Игоря и отправил мяч выше ворот.

Второй – в «Локомотиве», матч на выезде, соперник представлял опасность стандартами. И вот один из наших футболистов, прекрасно чувствующий себя «на втором этаже», вдруг не играет по своему сопернику. Просто оставляет его, уходит из штрафной. И нам забивают один гол, потом второй. Стал выяснять – оказывается, ему партнер сказал покинуть штрафную. Хотя и в индивидуальном собеседовании, и перед выходом на поле все было объяснено: кто, где, с кем…

Это две сдачи. Да, фактически договорные. Почему не обратился в правоохранительные органы? Как можно доказать, что человек сознательно пробил выше или то, что он специально отправил игрока в атаку при стандарте у своих ворот? Я и сегодня не говорю, кто так поступил, но это предательство команды и клуба», – заявил Бышовец.