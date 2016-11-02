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  • Бышовец: «С договорными матчами сталкивался в «Динамо» и «Локомотиве»

Бышовец: «С договорными матчами сталкивался в «Динамо» и «Локомотиве»

2 ноября 2016, 14:15
6

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец затронул тему договорных матчей в отечественном футболе. Как рассказал специалист, он дважды в своей карьере сталкивался с таким явлением.

«Сталкивался ли с договорняками? Да, дважды. В первый раз – в «Динамо», когда только начал работать. В конце игры в нашу пользу назначили пенальти, его должен был бить Добровольский, но вдруг подошел другой, опытный, парень, оттолкнул Игоря и отправил мяч выше ворот.

Второй – в «Локомотиве», матч на выезде, соперник представлял опасность стандартами. И вот один из наших футболистов, прекрасно чувствующий себя «на втором этаже», вдруг не играет по своему сопернику. Просто оставляет его, уходит из штрафной. И нам забивают один гол, потом второй. Стал выяснять – оказывается, ему партнер сказал покинуть штрафную. Хотя и в индивидуальном собеседовании, и перед выходом на поле все было объяснено: кто, где, с кем…

Это две сдачи. Да, фактически договорные. Почему не обратился в правоохранительные органы? Как можно доказать, что человек сознательно пробил выше или то, что он специально отправил игрока в атаку при стандарте у своих ворот? Я и сегодня не говорю, кто так поступил, но это предательство команды и клуба», – заявил Бышовец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
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Фан666
1478086051
Что же ты за тренер раз не можешь ничего со своими игроками сделать, они помимо тебя матчи сдают а ты типа и не в курсе был? Не обратился к ментам? А чего тогда сейчас пиздишь?
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sergey_86-76
1478091199
сказал "а", говори и "б". Бышовца уже подзабыли, вот он и вспомнил о договорняках. если есть такие уроды в командах, называй фамилии, а то попахивает черным пиаром.
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88serega88
1478097542
а как ты бабло брал за то чтобы тот или иной игрок Локо на поле вышел забыл? то то с тобой никто связываться не хочет
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