Нобоа: «Ничья не была бы справедливым результатом»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа считает, что его команда не заслуживала даже одного очка в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

«Нет, ничья не была бы справедливым результатом. «Атлетико»выглядел лучше, это было видно. Да, мы оборонялись, старались зацепить ничью, которая для нас была бы очень важна, но такой результат не был бы справедлив. Они атаковали весь матч, создавали серьезное давление.

Нужно стараться набирать очки, и в игре с тем же ПСВ мы можем этого добиться», – сказал Нобоа.