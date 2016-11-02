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Нобоа: «Ничья не была бы справедливым результатом»

2 ноября 2016, 09:36
24

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа считает, что его команда не заслуживала даже одного очка в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

«Нет, ничья не была бы справедливым результатом. «Атлетико»выглядел лучше, это было видно. Да, мы оборонялись, старались зацепить ничью, которая для нас была бы очень важна, но такой результат не был бы справедлив. Они атаковали весь матч, создавали серьезное давление.

Нужно стараться набирать очки, и в игре с тем же ПСВ мы можем этого добиться», – сказал Нобоа.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Атлетико Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (24)
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Petrak86
1478069309
да и с Баварией можно набирать очки, дома ничейку скатать и тогда с ПСВ и ничьей будет достаточно
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agrmark
1478070134
Счет справедливый, по игре!
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глиоцит
1478070395
ничья была бы справедливым результатом и даже можно было выиграть. Боксеры, находясь в глухой защите часто наносят такие удары, от которых атакующий получают нокаут. Один удар у нас получился, а со вторым решили не рисковать...первые пасы в контратаку были почти всегда не точны, без искры,без фантазии, обреченные на потерю мяча... Кристиан этим тоже грешил. Если отработать этот компонент с Баварией может получиться классный реванш
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FaTeK1945ru
1478071517
...а я уверен,что Гризман забил второй из положения ВНЕ ИГРЫ.Повторов первого гола сиониста около шести раз было,а второго раза три и то из выгодных для Атлетико ракурсов.Одним словом судья 3,14дор.Это спортивные санкции против нашего футбола в действии.
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Мясной Упырь
1478071951
набирайтесь опыта, в такой группе опыт важнее результата, если бы из такой группы вышли это было бы фантастично, но ни в этой жизни
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babenko1977
1478073901
правильно все сказал
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dyema
1478074708
Честно оценивает свой уровень!
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Munez89
1478076291
Когда Рубин обыгрывал Барсу, которая смотрелась лучше казанцев, че то никто не говорил, что мы не достойны победы, а тут такой же тяжёлый матч, и Нобоа жалуется, что даже очка не достойны были..
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zigbert
1478077874
Могли конечно зацепить ничью,но не получилось.Молодцы что старались.Удачи с ПСВ.
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Фан666
1478078863
ПСВ нужно обязательно обыгрывать!
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