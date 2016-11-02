Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Барселону», «Боруссия» М и «Селтик» не выявили победителя

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» оказался сильнее«Барселоны» – 3:1. На гол Лионеля Месси манкунианцы ответили двумя точными ударами Илкая Гюндогана и мячом Кевина Де Брюйне.

В другой встрече группы «Боруссия» М и «Селтик» разошлись миром.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа C. 4-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Барселона (Испания) – 3:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Месси, 21; 1:1 – Гюндоган, 39; 2:1 – Де Брюйне, 51; 5:1 – Гюндоган, 74.

Боруссия М (Германия) – Селтик (Шотландия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Штиндль, 32; 1:1 – Дембеле, 76 (с пенальти).

Удаления: Корб, 75 – нет.

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