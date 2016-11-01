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Судьи
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза (Порту)

Боруссия - Селтик

01.11.2016, Вторник, 22:45 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Лига чемпионов, 4 тур Боруссия - Селтик
Лига чемпионов (2016/2017), группа C
3 тур
19 октября, среда 21:45 Селтик 0:2 Боруссия
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