Лига чемпионов. «Бешикташ» и «Наполи» сыграли вничью

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бешикташ» и «Наполи» разошлись миром – 1:1. На гол Рикарду Куарежмы неаполитанцы ответили точным ударом Марека Гамшика.

Таким образом, «Наполи» набрал семь баллов и занимает первую строчку в таблице группы, опережая идущий вторым «Бешикташ» на одно очко.

Напомним, в этом квартете также выступают киевское «Динамо» и «Бенфика».

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа B. 4-й тур

Бешикташ (Турция) – Наполи (Италия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Куарежма, 79 (с пенальти); 1:1 – Гамшик, 83.

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