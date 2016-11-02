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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Материалы

Бешикташ - Наполи

01.11.2016, Вторник, 20:45 мск Стамбул, стадион Иненю Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 4 тур Бешикташ - Наполи
Лига чемпионов (2016/2017), группа B
3 тур
19 октября, среда 21:45 Наполи 2:3 Бешикташ
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    Рейтинг: +10

    Ниязик 1 ноября 2016, 22:39

    Ура ставка прошла

    0
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 1 ноября 2016, 12:11

    турки не роиграют

    -1
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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 1 ноября 2016, 09:07

    1-1

    0
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