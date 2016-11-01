Сборная России отказалась от зимних сборов

Сборная России отказалась от идеи проведения зимних сборов из-за технических сложностей, сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

– Есть ли какая-то конкретика по поводу зимних сборов, которые вы хотели провести для футболистов, не выступающих за свои команды в еврокубках?

– Есть. Ни в декабре, ни в феврале этих сборов не будет. По техническим причинам это у нас не получается. Не хочется ни себя, ни клубы ставить в неудобное положение. Если что-то вдруг изменится, мы вам обязательно сообщим. А так работаем в рамках международных окон ФИФА.