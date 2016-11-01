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    Тарасов косвенно подтвердил разрыв с Бузовой

    Хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов не стал опровергать разрыв отношений с телеведущей Ольгой Бузовой.

    «Оля любит все комментировать, вот ей и звоните. А я прокомментирую это сразу после нее», – сказал Тарасов.

    Отметим, что разлад между супругами начался еще несколько недель назад, когда в соцсетях четы перестали появляться совместные фото. Позже Тарасов проигнорировал церемонию вручения премии за лучшие страницы в Instagram, не соизволив поддержать свою вторую половину. Апофеозом стало сообщение, опубликованное вчера вновь попавшим на больничную койку футболистом. В посте полузащитник железнодорожников выразил благодарность за поддержку только своей маме, даже не упомянув при этом Бузову.

    Источник: Life

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    01.11.2016 15:56
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 ноября 2016, 15:49

      даже не знаю как реагировать.....заплакать что ли))

      0
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      Рейтинг: +33715

      zra78 2 ноября 2016, 11:21

      Вот это новость!!! Какая на.уй лига чемпионов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 2 ноября 2016, 03:46

      Наконец-то прозрел...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > арейская 2 ноября 2016, 10:31

      Надо было раньше, от семьи ушел, ребенка бросил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 1 ноября 2016, 20:35

      ну все, можно не переживать и спать спокойно, спасибо тебе сайт)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 ноября 2016, 19:21

      Одна из главных новостей о ЛОКО ! Такие вещи писать вообще не надо !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 18:51

      Такая инфа не делает чести Бомбардиру. хотя школоте нравится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 1 ноября 2016, 18:47

      Оооо, ну теперь опять заиграет на должном уровне.Это нормально, это к лучшему

      4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 1 ноября 2016, 18:43

      горе-то какое..гоорюшкоо!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 1 ноября 2016, 18:36

      Нам это было так ваааааажно знать!!!!!

      3
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 1 ноября 2016, 18:28

      Молодец теперь заиграет как раньше! Смолов ведь стал намного сильней после разрыва с Лопыревой, значит и от Тарасова ждем существенного усиления

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