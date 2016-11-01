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  • Невызов Дзюбы в сборную России обусловлен плохим самочувствием игрока

Невызов Дзюбы в сборную России обусловлен плохим самочувствием игрока

1 ноября 2016, 15:42
15

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, непопадание форварда «Зенита» Артема Дзюбы в список игроков, приглашенных для подготовки к ближайшим контрольным поединкам со сборными Катара и Румынии, связан с его не очень хорошим самочувствием. Специалист отметил: нападающий играет через боль.

«Дзюба – мы вчера разговаривали, он играет с болью. В перерыве на матчи сборных Артем будет проводить консультации по поводу здоровья. Разумеется, здорового Дзюбу мы бы хотели видеть в команде. Дзагоев, Тарасов, Смольников – эти ребята тоже не вызваны из-за травм», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (15)
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kachan63
1478004731
Да на хрен он нужен, "игрочишка"!
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Dennis_Bergkamp
1478004827
Nasobrali drov
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alexis02lion
1478006078
Вот. Я же писал что он сам не поехал. Как игры в сборной, так проблемы с самочувствием. Только вот столба нет, а Кокорин явно не для старта. Так что ничего нового. Что в хоккее многие как матчи сборных резко в лазарете, что в футболе. И без него справимся. Тем боле Катар это вообще загадка, а Румыния это очень сильная в защите команда, так что чем больше быстрых футболистов, тем лучше.
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lexa52rusnnVOLGA
1478006406
Симулирует, лучшеб чисто молодежку набрали
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Baich
1478007483
Опять забухал)
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woyser
1478007726
Трагедия млин
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Йогурт Мэн
1478009458
вот и прояснилось, а я-то думал) а то, что Шатова нет-это логично(
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ljrljr0505
1478009542
вроде играл в основе...
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nik55
1478011651
дерево решил за зенит играть-зачем сборная
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dyema
1478011771
Шанс для других)))
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