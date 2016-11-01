Невызов Дзюбы в сборную России обусловлен плохим самочувствием игрока

По словам главного тренера сборной России Станислава Черчесова, непопадание форварда «Зенита» Артема Дзюбы в список игроков, приглашенных для подготовки к ближайшим контрольным поединкам со сборными Катара и Румынии, связан с его не очень хорошим самочувствием. Специалист отметил: нападающий играет через боль.

«Дзюба – мы вчера разговаривали, он играет с болью. В перерыве на матчи сборных Артем будет проводить консультации по поводу здоровья. Разумеется, здорового Дзюбу мы бы хотели видеть в команде. Дзагоев, Тарасов, Смольников – эти ребята тоже не вызваны из-за травм», – сказал Черчесов.