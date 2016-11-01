«Бомбардир» объявляет начало нового сезона Конкурса прогнозов

Сезон Ноябрь-16 Конкурса прогнозов стартовал уже сегодня. Очки рейтинга обнулились, но вы остались в том же дивизионе, в котором закончили предыдущий сезон, и продолжаете борьбу за высшие места.
Итоги Конкурса прогнозов: igarka стал победителем сезона Октябрь-16
В этом месяце пять лучших игроков, которые займут первые места в первом дивизионе, выиграют призы:
1 место – Настольный футбол от Weekend и интервью на «Бомбардире»;
2 место – Настольный футбол от Weekend;
3 место – Игровая майка футболиста «Локомотива»;
4 место – Альбом FIFA 365 от Panini и бокс (50 упаковок по 5 наклеек);
5 место – Альбом FIFA 365 от Panini и бокс (50 упаковок по 5 наклеек).
А еще «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!
Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:
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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.
Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.