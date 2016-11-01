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«Бомбардир» объявляет начало нового сезона Конкурса прогнозов

1 ноября 2016, 12:25
27

Сезон Ноябрь-16 Конкурса прогнозов стартовал уже сегодня. Очки рейтинга обнулились, но вы остались в том же дивизионе, в котором закончили предыдущий сезон, и продолжаете борьбу за высшие места.

Итоги Конкурса прогнозов: igarka стал победителем сезона Октябрь-16​

В этом месяце пять лучших игроков, которые займут первые места в первом дивизионе, выиграют призы:

1 место Настольный футбол от Weekend и интервью на «Бомбардире»;

2 местоНастольный футбол от Weekend;

3 место – Игровая майка футболиста «Локомотива»;

4 место – Альбом FIFA 365 от Panini и бокс (50 упаковок по 5 наклеек);

5 место – Альбом FIFA 365 от Panini и бокс (50 упаковок по 5 наклеек).

А еще «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (27)
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Lexa_Lexa
1477992476
ну хоть без книг, и то хорошо!!!
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vladimir-7
1477993362
Как убрать все данные по конкурсу, т.к. я не хочу больше участвовать в нем.
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RUPRICHT
1477998319
ТЕРПЕНИЕ И ЩЕТИНА ПРЕВРАТИТСЯ В ЗОЛОТО!!!!!
Ответить
Des79
1477998989
Снова в бой!!!
Ответить
alexis02lion
1478001338
Есть смысл как всегда рисковать. А риск часто оправдывается. У всех есть шансы. Надеюсь футболка Тарасова будет, а то больше медийных личностей там нет.
Ответить
MALOY74
1478006928
Админы, денежный эквивалент призам будет или нет?
Ответить
IlyaKUN
1478012324
Ну что ж, начнем)
Ответить
alexandr1205
1479198589
Что за херня происходит, откуда взялся минусовой баланс??? Зашел на страницу, там -197, думал глюк, ан нет, забрал еж.бонус стало + 53. Супер! Денег я не должен случаем?
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Den Bull
1480671483
Призы в конкурсе начинают разочаровывать
Ответить
Pourport
1480799074
Кадис-Сарагоса не подсчитали в моем активе(потом говорите что все у вас нормально с подсчетами)
Ответить
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