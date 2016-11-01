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    Итоги Конкурса прогнозов: igarka стал победителем сезона Октябрь-16

    «Бомбардир» подвел итоги октябрьского сезона Конкурса прогнозов.

    Первое место занял igarka, он набрал 1102178 очков рейтинга, сделав 1506 ставок со средним коэффициентом 3.11. Победитель получает приз – игровую майку футболиста «Локомотива», а также возможность рассказать о секретах своего успеха в интервью «Бомбардиру».

    На втором месте – Lev Aleks с 912860 очков рейтинга. Он выигрывает игровую майку футболиста «Урала».

    В финальную тройку ворвался и CSKA_Sergey, который набрал 912198 очков рейтинга. Он получает новую книгу от издательства «Эксмо» – «Мир английского футбола».

    На четвертом – niarmed311082, его приз – книга Егора Титова «Спартак наше все». На пятом месте – KARAT777, он выигрывает книгу Валерия Газзаева «Путь воина».

    Поздравляем победителей! Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами по адресу bets@bombardir.ru, указав в теме письма «КП. Октябрь»

    Кроме того, дарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба! Если вы нашли себя в списке ТОП-100, пишите нам.

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    Информация о новом сезоне будет сообщена чуть позже.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 10:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 1 ноября 2016, 17:50

      подскажите как узнать ID команды в 11х11

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 1 ноября 2016, 16:53

      Земляк,поздравляю!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      БекаMax 1 ноября 2016, 15:24

      поздравляю ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 1 ноября 2016, 14:15

      ну нашел я себя на 85 месте а кому писать ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > babenko1977 1 ноября 2016, 15:50

      написано же - на bets@bombardir.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 1 ноября 2016, 12:51

      НАДЕЮСЬ НА 100 ТОТ СЕЗОН НЕ УДАЛСЯ

      -1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 ноября 2016, 11:57

      В следующем раунде в качестве приза надо сделать бутылку пластиковую из которой в перерыве пили футболисты Урала.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Русик292 1 ноября 2016, 10:59

      поздравляю ))

      0
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      Рейтинг: +54

      CSKA_Sergey 1 ноября 2016, 10:50

      Меньше 700 не хватило до 2 места. Ох и гонка была)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      CSKA_Sergey > mopecekca 1 ноября 2016, 11:57

      Всегда ставлю против ЦСКА. Чтобы в случае отрицательного результата хотя бы балы набрать. С дерби собрал максимум. И победа СпаМа, и ТБ ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > mopecekca 1 ноября 2016, 12:52

      НУ И ГУЛИ НЕ ПОСТАВИЛ...ЗАКОНОМЕРНАЯ СТАВКА

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > CSKA_Sergey 1 ноября 2016, 15:21

      Поздравляю с 3 местом,поволновался я)))На последние 4 игры не успел ставки сделать и понял если тебе повезёт точно обгонишь,но мне повезло больше.....удачи в следующем сезоне!

      0
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      Рейтинг: +54

      CSKA_Sergey > igarka 3 ноября 2016, 20:55

      Парни, а вы реальные ставки ставите?

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 ноября 2016, 10:47

      Поздравляем победителей!

      0
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      Рейтинг: +30

      Texac777 1 ноября 2016, 10:43

      неинтересно, призы туфтовые

      2
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