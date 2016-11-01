Итоги Конкурса прогнозов: igarka стал победителем сезона Октябрь-16

«Бомбардир» подвел итоги октябрьского сезона Конкурса прогнозов.

Первое место занял igarka, он набрал 1102178 очков рейтинга, сделав 1506 ставок со средним коэффициентом 3.11. Победитель получает приз – игровую майку футболиста «Локомотива», а также возможность рассказать о секретах своего успеха в интервью «Бомбардиру».

На втором месте – Lev Aleks с 912860 очков рейтинга. Он выигрывает игровую майку футболиста «Урала».

В финальную тройку ворвался и CSKA_Sergey, который набрал 912198 очков рейтинга. Он получает новую книгу от издательства «Эксмо» – «Мир английского футбола».

На четвертом – niarmed311082, его приз – книга Егора Титова «Спартак наше все». На пятом месте – KARAT777, он выигрывает книгу Валерия Газзаева «Путь воина».

Поздравляем победителей! Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами по адресу bets@bombardir.ru, указав в теме письма «КП. Октябрь»

Кроме того, дарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба! Если вы нашли себя в списке ТОП-100, пишите нам.

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Информация о новом сезоне будет сообщена чуть позже.