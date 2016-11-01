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Итоги Конкурса прогнозов: igarka стал победителем сезона Октябрь-16

1 ноября 2016, 10:37
16

«Бомбардир» подвел итоги октябрьского сезона Конкурса прогнозов.

Первое место занял igarka, он набрал 1102178 очков рейтинга, сделав 1506 ставок со средним коэффициентом 3.11. Победитель получает приз – игровую майку футболиста «Локомотива», а также возможность рассказать о секретах своего успеха в интервью «Бомбардиру».

На втором месте – Lev Aleks с 912860 очков рейтинга. Он выигрывает игровую майку футболиста «Урала».

В финальную тройку ворвался и CSKA_Sergey, который набрал 912198 очков рейтинга. Он получает новую книгу от издательства «Эксмо» – «Мир английского футбола».

На четвертом – niarmed311082, его приз – книга Егора Титова «Спартак наше все». На пятом месте – KARAT777, он выигрывает книгу Валерия Газзаева «Путь воина».

Поздравляем победителей! Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами по адресу bets@bombardir.ru, указав в теме письма «КП. Октябрь»

Кроме того, дарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба! Если вы нашли себя в списке ТОП-100, пишите нам.

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Информация о новом сезоне будет сообщена чуть позже.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (16)
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Texac777
1477986193
неинтересно, призы туфтовые
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VIPded
1477986431
Поздравляем победителей!
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CSKA_Sergey
1477986643
Меньше 700 не хватило до 2 места. Ох и гонка была)
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Русик292
1477987166
поздравляю ))
Ответить
RedWhiteFans2
1477990672
В следующем раунде в качестве приза надо сделать бутылку пластиковую из которой в перерыве пили футболисты Урала.
Ответить
спартак спартаков1
1477993912
НАДЕЮСЬ НА 100 ТОТ СЕЗОН НЕ УДАЛСЯ
Ответить
babenko1977
1477998910
ну нашел я себя на 85 месте а кому писать ?
Ответить
БекаMax
1478003045
поздравляю ))))
Ответить
Romio-xxx
1478008402
Земляк,поздравляю!!!!
Ответить
babenko1977
1478011856
подскажите как узнать ID команды в 11х11
Ответить
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