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  • Черчесов: «Не стал вызывать участников Евро на первые сборы, чтобы дать им время прийти в себя после неудачи»

Черчесов: «Не стал вызывать участников Евро на первые сборы, чтобы дать им время прийти в себя после неудачи»

31 октября 2016, 15:39
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Российской газете» отметил, что невызов участников чемпионата Европы-2016 на первые сборы под его руководством связан с их психологическим состоянием после неудачного выступления на турнире во Франции. По мнению специалиста, футболистам нужно было время, чтобы прийти в себя. Также наставник выразил обеспокоенность небольшим количеством игровой практики у защитника «Зенита» Ивана Новосельцева.

– Вы как-то сказали, что в сборной абонементов нет. Понятно, что, может, еще рано о чемпионате мира говорить, но какой-то костяк команды формируется уже?

– Вы вспоминаете первое интервью, но оно было практически сразу после чемпионата Европы. Турнир тогда только закончился, эмоции от него еще были свежие. Все-таки вокруг сборной присутствовал определенный негатив, и поэтому мы дали возможность тем футболистам, кто ездил на чемпионат Европы, прийти в себя. Вызвали тех, кто готов. А болельщики реально без эмоций смогли оценить, насколько те, кто вроде бы не оправдал надежд, хуже или лучше. Даем друг другу понять: ребята, посмотрите, оцените, чтобы потом, когда мы кого-то будем в сборную возвращать, не было у общества вопросов. И чтобы те же футболисты понимали: да, мы реально на сегодняшний день лучшие. Сейчас два сбора прошли. И мы для себя какие-то объективные оценки делаем. Сборная – это тоже команда, и там тоже должен быть костяк. Смотрите, какая интересная ситуация получилась перед игрой с Коста-Рикой. У нас пять основных игроков нового созыва получили травмы – это Акинфеев, Кудряшов, Жирков, Дзагоев, Смолов. Мы же должны их кем-то заменять. Поэтому одна, другая, третья фамилии новые появляются – есть объективные причины.

– Просто при Леониде Слуцком были в сборной люди, которые вне зависимости от того, в какой они форме на данный момент, точно попадали в состав...

– Ситуации бывают разные. Плохая форма может быть в одном-двух матчах. Но если говорить об определенной временной дистанции, то это уже звонок о том, что надо реально задуматься и какие-то решения предпринимать. Допустим, возьмем условного Новосельцева, который был основным игроком в «Ростове» – стал вице-чемпионом России, играл в квалификации Лиги чемпионов, а за день до закрытия трансферного окна перешел в топ-клуб «Зенит», где конкуренция реально высокая. Там уже состав сверстан, и тренер его даже не может в игре посмотреть. Был кубковый матч с «Тамбовом», но перед ним Новосельцев получил травму и не смог сыграть. Второе – он полтора года играл по системе в три центральных защитника, а «Зенит» играет в четыре защитника. Поэтому есть объективная причина, почему у Ивана сейчас мало практики. Это большой минус, и понятно, что если такое будет продолжаться год, то в той или иной степени он уступит место тому, который все время играет. Но в данном случае мы стараемся гибко подходить и футболисту не давать сомневаться, копаться в себе, а пытаемся в какой-то степени поддержать.

– Вы так подробно объясняете.

– Потому что это не моя личная команда. Если я что-то дома делаю, то никому ничего не должен объяснять. А здесь принципы должны быть понятны.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Павелий
1477923068
Я думаю, что Новосельцев птом поймёт, какую ошибку он сделал, перейдя в Зенит.
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Loko_Roma
1477924471
Тоесть опять вернуться все дрова какоши мамевы бересуиские там игнашевист
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Фан666
1477932601
Ага типа дал показать общественности, что тем мудакам альтернативы то особо и нет.
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yorgenbarenz
1478251105
Напоминает старый анекдот про грабли,белых и индейца.Значит,решили себя не кошмарить авральной работой и плыть по течению.Плывите,плывите....Эти кокорины РФС и утопят.
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