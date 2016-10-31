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  • Мамаев и Кокорин получили от РФС 30 миллионов рублей за попадание сборной России на Евро-2016

Мамаев и Кокорин получили от РФС 30 миллионов рублей за попадание сборной России на Евро-2016

31 октября 2016, 13:17
32

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев в сумме получили от РФС 30 миллионов рублей за попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы во Франции. Премиальные были выплачены игрокам за участие в оборочном раунде к турниру. Напомним, национальная команда провально выступила на континентальном первенстве, заняв последнее место в своей группе.

«В среднем за победные матчи футболисты получали в качестве премиальных чуть более миллиона рублей. Исключение составлял Черышев, который как легионер получал немного больше. Кроме того, футболистам полагалась разовая премия, в зависимости от их вклада в выход на Евро-2016. В общей сложности, по моим данным, Кокорин заработал более 19 миллионов, а Мамаев – чуть менее 11 миллионов», – сообщил источник, близкий к тренерскому штабу сборной.

Напомним, после вылета с чемпионата Европы-2016 Кокорин с Мамаевым посетили один из ночных клубов Монте-Карло, где поучаствовали в вечеринке, приобретя, по данным СМИ, шампанского на 250 тысяч евро.

Источник: Life
Чемпионат Европы Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (32)
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maxzyan
1477910439
хватит смотреть в чужой карман !!!
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FanatSerj
1477910952
странная новость и что типа пуканы должны у кого то разрываться? Вон Погребняк 140 миллионов в месяц получает в ФНЛ и ничего не делает и ничего нормуль.
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Garrincha58
1477913506
это что за хрень!? они что издеваются над нами с них надо вычесть а не им давать кривоногим игрулям
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ttter
1477915179
Если есть честь то откажутся от этих денег или передадут их в детский дом или футбольную школу.
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dyema
1477915392
Подкинули новостишку для обмусоливания?, а то давненько гадостей с языков не слетало. Вот примерно так нами и манипулируют средства массовой информации. Эта новость уже не новость месяцев шесть.)))
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краббб
1477916553
ЗА ЧТООООООООООООООО ИМ БЛЕАТЬ ТАКИЕ ДЕНЬГИ????????????ЗА ЧТООООООООООООО???????????????
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BAIv
1477918381
а другие что не получили?
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XaXatyn
1477919861
толком не играют , а зарплаты огромные получают !
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Muhametshin
1477921692
То что эти ушлёпки нашу страну и наших болельщиков ни во что ни ставят им за это заплатили 30 миллионов , а ветераны спасшие весь мир от фашистов еле концы с концами сводят где справедливость ?
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Rzn_za_cska
1477923474
Нда... а потом новые фотографии ламборгини в инстаграмме
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