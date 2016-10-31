Мамаев и Кокорин получили от РФС 30 миллионов рублей за попадание сборной России на Евро-2016

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев в сумме получили от РФС 30 миллионов рублей за попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы во Франции. Премиальные были выплачены игрокам за участие в оборочном раунде к турниру. Напомним, национальная команда провально выступила на континентальном первенстве, заняв последнее место в своей группе.

«В среднем за победные матчи футболисты получали в качестве премиальных чуть более миллиона рублей. Исключение составлял Черышев, который как легионер получал немного больше. Кроме того, футболистам полагалась разовая премия, в зависимости от их вклада в выход на Евро-2016. В общей сложности, по моим данным, Кокорин заработал более 19 миллионов, а Мамаев – чуть менее 11 миллионов», – сообщил источник, близкий к тренерскому штабу сборной.

Напомним, после вылета с чемпионата Европы-2016 Кокорин с Мамаевым посетили один из ночных клубов Монте-Карло, где поучаствовали в вечеринке, приобретя, по данным СМИ, шампанского на 250 тысяч евро.