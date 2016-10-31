Крицюк стал рекордсменом «Краснодара» по «сухим» матчам

В матче 12-го тура РФПЛ «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Анжи» – 0:0. Отметим, что в составе краснодарского клуба с первых минут вышел голкипер Станислав Крицюк. Данная встреча стала для вратаря 16-й «сухой» в чемпионате России и 19-й во всех турнирах.

Таким образом, 25-летний россиянин, перешедший в стан «быков» в начале 2016 года, стал рекордсменом команды по матчам без пропущенных мячей. По этому показателю Крицюк обошел Дениса Пчелинцева, который защищал цвета краснодарцев с 2009 по 2012 год.