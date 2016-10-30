Луческу: «Я недоволен теми атаками, что «Зенит» не смог превратить в голы в матче с «Томью»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0) выразил мнение, что его подопечные не реализовали множество моментов, так как каждый игрок хотел забить сам и не находил оптимальных решений развития атак.

«Очень сложная игра получилась против «Томи», которая очень хорошо двигалась и была агрессивна. Чем я недоволен, так это теми атаками, что мы не смогли превратить в голы. Просто мы принимали неправильные решения: каждый хотел забить и не находил оптимальных вариантов», – сказал Луческу в эфире телеканала «Матч ТВ».