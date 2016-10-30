Примера. Гол Рейеса принес «Эспаньолу» победу над «Бетисом»

В матче 10-го тура Примеры «Эспаньол» в гостях одержал минимальную победу над «Бетисом» – 1:0. Автором единственного гола этой встречи стал защитник Диего Рейес. Автором голевого паса выступил Пабло Пьятти. Этот ассист стал для форварда пятым, что является лучшим показателем среди нападающих топ-5 европейских чемпионатов.

Отметим, что после данной игры обе команды сравнялись по числу набранных очков (11) и располагаются в середине турнирной таблицы.

Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

Бетис – Эспаньол – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Рейес, 62.

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