Примера. Гол Рейеса принес «Эспаньолу» победу над «Бетисом»

В матче 10-го тура Примеры «Эспаньол» в гостях одержал минимальную победу над «Бетисом» – 1:0. Автором единственного гола этой встречи стал защитник Диего Рейес. Автором голевого паса выступил Пабло Пьятти. Этот ассист стал для форварда пятым, что является лучшим показателем среди нападающих топ-5 европейских чемпионатов.
Отметим, что после данной игры обе команды сравнялись по числу набранных очков (11) и располагаются в середине турнирной таблицы.
Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур
Гол: 0:1 – Рейес, 62.
Источник: Бомбардир.ру