Зидан: «Криштиану отвечает на поле»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы в матче десятого тура Примеры против «Алавеса» (4:1), в котором хет-трик сделал Криштиану Роанлду.

«Проблемы были, первый тайм не был легким, но победа целиком заслужена. Без проблем невозможно выиграть чемпионат. Сегодня мы знали, как с ними справиться. Нельзя выиграть только потому, что мы «Реал».

Криштиану отвечает на поле. Мы довольны его игрой, он был хорош во всех аспектах.

Я не говорю о судьях. Оба пенальти были назначены правильно», – сказал Зидан.