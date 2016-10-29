Бышовец: «Романцев не хочет общаться Каррерой? А о чем итальянцу с ним вообще разговаривать?»

Заслуженный российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» Олега Романцева о том, что он не намерен общаться с нынешним главным тренером красно-белых Массимо Каррерой, пока тот не выучит русский язык. По его мнению, итальянцу, в принципе, не о чем разговаривать со спартаковской легендой.

– Мое мнение о нежелании Романцева встретиться с Каррерой? Чтобы общаться, нужны общие интересы и темы. И потом, Каррера, возможно, не нуждается в общении. Он работает не так долго, но дело свое знает. Да, у Массимо пока нет достижений в «Спартаке», но это не свидетельство недостаточной квалификации. Он работал в штабе Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. А выигрывать можно и потому, что у тебя слабый чемпионат и слабые соперники.

– Согласны с такой постановкой вопроса: если человек, работая у нас в стране, не владеет русским языком, то он не уважает и Россию?

– Абсолютно нет, не согласен.

– Но Гвардиола, Конте и Анчелотти, приезжая в другую страну, учили предварительно язык.

– Так и я, нескромно напомню, работая в Португалии, уже через три недели говорил по-португальски отдельные фразы и давал интервью. Далеко не качественно, но Аленичев был удивлен. Конечно, это зависит от лингвистических способностей. Но многие тренеры работают и без знания языка. И потом, что, получается, ни Хиддинк, ни Капелло, ни Адвокат, работая в России и не зная языка, совершенно не уважали нашу страну? Они же не делали никаких попыток изучения языка, кроме знания слов «привет» и «до свидания». Ну и «спасибо», конечно – такие деньги получали!

– Необходима ли встреча Романцева и Карреры?

– В ней, наверное, нет необходимости ни у одного, ни у второго. Им не о чем говорить, нет общей темы. Да, оба переживают за «Спартак», но каждый на своем месте. У Карреры нет необходимости обращаться к Романцеву, он работает, знает свое дело. В нем есть хорошие качества. Школа там отличная. И это видно по команде, ведь «Спартак» идет на первом месте, имеет шансы на чемпионство. Повысилась игровая дисциплина, есть твердая концепция подготовки к матчам. Вырисовываются модели игры – дома и на выезде, по ходу матча больших ошибок тренер не допускает. Каррера профессионально подготовлен, команда в него верит.