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    Хомуха: «Футболисты «Зенита» не приложили 100% усилий и были за это жестоко наказаны»

    Бывший наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха назвал возможную причину разгрома «Зенита» в матче Кубка России с «Анжи» (0:4). По мнению специалиста, футболистам петербургского клуба не хватало мотивации.

    «Налицо очевидный недостаток мотивации. Питерцы думали, что «Анжи» можно пройти, не прикладывая максимум усилий. А у дагестанской команды, наоборот, оказался повышенный настрой на игру, что и привело к конечному результату и такому шокирующему счету.

    Здесь не может быть речи о пренебрежительном отношении «Зенита» к Кубку России. Будь этот турнир им не нужен, Мирча Луческу не стал бы выставлять в Махачкале почти полностью основной состав, из стартовой обоймы посадив на лавку только Витселя и Кокорина, которые вышли на замену в перерыве при счете 0:1. Здесь была именно проблема психологического плана — самоуспокоенность на фоне вроде бы уступающего в классе соперника. Не приложили 100% усилий и были за это жестоко наказаны.

    «Анжи» посильнее будет ирландцев и израильской команды — махачкалинцы более качественно укомплектованы и подготовлены, поэтому сумели свой потенциал использовать в полной мере и не повторили ошибок «Маккаби» и «Дандолка».

    Понятно, что «Анжи» сослужило хорошую службу удаление Михаила Кержакова во втором тайме, но это уже проблемы «Зенита», а не дагестанцев. «Ростов» недавно в матче со «Спартаком» показал, что можно и вдевятером биться и иметь шансы сравнять счет. Даже хабаровский СКА, клуб ФНЛ, после длительного перелета в Казань сумел оказать сопротивление «Рубину», играя с первого тайма в меньшинстве и чуть было не дотянув до серии пенальти. «Зенит» со своим подбором игроков мог переломить игру и вдесятером, но не сделал этого, поэтому тут даже не стоит вести каких-либо разговоров о судействе», — сказал Хомуха.

    Источник: Известия

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    29.10.2016 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +370

      mik1954 29 октября 2016, 14:10

      Все верно

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 29 октября 2016, 11:51

      хм

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 29 октября 2016, 09:45

      Всё верно,ничего не мешало Зениту с таким составом взять и сделать то же,что и с Маккаби,пусть и в 10ом.Но одно ясно,что судья в любой момент может переломить игру,что поделаешь,если у нас уровень судейства на таком низком уровне.

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