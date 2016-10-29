Анчелотти: «РБ Лейпциг» — это основной конкурент «Баварии»

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти расхвалил новичка Бундеслиги «РБ Лейпциг», который, по словам итальянца, демонстрирует отличную игру.

«РБ Лейпциг» демонстрирует на поле отличную игровую дисциплину и интенсивность. Они достойны того места в турнирной таблице, которое занимают. В данный момент «РБ Лейпциг» — это основной конкурент «Баварии», – сказал итальянский наставник.

Напомним, что после восьми туров чемпионата Германии «РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на два очка.

