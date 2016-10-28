Юран поставил на победу «Спартака» в дерби

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями перед матчем 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«У ЦСКА сейчас проблем больше, чем у «Спартака». Красно-белые на психологическом подъеме после двух побед кряду. А вот армейцы уступили в дерби «Локо». Да и непонятно, сыграет ли Дзагоев. Так что поставлю на подопечных Карреры – 2:1», – сказал Юран.

Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.