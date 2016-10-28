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    Юран поставил на победу «Спартака» в дерби

    Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями перед матчем 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

    «У ЦСКА сейчас проблем больше, чем у «Спартака». Красно-белые на психологическом подъеме после двух побед кряду. А вот армейцы уступили в дерби «Локо». Да и непонятно, сыграет ли Дзагоев. Так что поставлю на подопечных Карреры – 2:1», – сказал Юран.

    Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 22:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 октября 2016, 09:05

      А на кого ещё ставить бывшему жителю хлева, как не на поросят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 29 октября 2016, 06:30

      Правильно, думаю Спартак победит!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 05:52

      Думаю Спартак победит.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 28 октября 2016, 23:55

      Я бы поставил на победу ЦСКА, но что-то это будет очень оптимистично... Увы.....

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