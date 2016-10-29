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    АПЛ. «Арсенал» разгромил «Сандерленд» и вышел в лидеры турнирной таблицы

    В матче 10-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях благодаря дублям Алексиса Санчеса и Оливье Жиру со счетом 4:1 разгромил «Сандерленд». Таким образом, «канониры» возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

    Отметим, что данный матч стал для «Сандерленда» 34-м подряд, когда в стартовом составе «черных котов» выходил полузащитник Джек Родуэлл и команда не побеждала.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

    Сандерленд – Арсенал – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Санчес, 19; 1:1 – Дефо, 65 (с пенальти); 1:2 – Жиру, 71; 1:3 – Жиру, 76; 1:4 – Санчес, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 16:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2016, 18:14

      Давно он там не был, тем интереснее следить за АПЛ!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 29 октября 2016, 16:43

      надеюсь ,в этом году чемпионами станете..

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