Президент «Урала»: «Пригласить Карпина? Как тренер он меня не впечатлил»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможных кандидатурах на пост главного тренера екатеринбургской команды.

«Нет ли желания пригласить на должность главного тренера Карпина или Кононова? Карпина я никогда не хотел. Он был очень хорошим футболистом, мне очень нравилась его игра, но как тренер он меня не впечатлил ни в «Спартаке», ни в других командах.

Что касается Кононова, то это другой вопрос. Но сейчас у нас есть приличный специалист, мне он очень нравится, я пока даже не задумывался о смене главного тренера», — сказал Иванов.