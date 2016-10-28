Окриашвили: «Российский чемпионат сильнее украинского и бельгийского»

ага только сборная России по рейтингу ниже Украины как по ФИФА так и УЕФА, про Бельгию вообще молчу... дурень про плаченный...
Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, выступавший ранее за донецкий «Шахтер» и «Генк», рассказал о сильном уровне игроков в российской Премьер-лиге.
– Украина, Бельгия, Россия – чей чемпионат сильнее?
– Безусловно, российский. В Бельгии и Украине есть три-четыре клуба, которые претендуют на медали, все остальные команды существенно им уступают. В России тоже есть свои традиционные фавориты, но тут и уровень игроков повыше, и практически каждый в состоянии отобрать очки у гранда. Здесь проходных матчей не бывает.