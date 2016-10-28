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    Окриашвили: «Российский чемпионат сильнее украинского и бельгийского»

    Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили, выступавший ранее за донецкий «Шахтер» и «Генк», рассказал о сильном уровне игроков в российской Премьер-лиге.

    – Украина, Бельгия, Россия – чей чемпионат сильнее?

    – Безусловно, российский. В Бельгии и Украине есть три-четыре клуба, которые претендуют на медали, все остальные команды существенно им уступают. В России тоже есть свои традиционные фавориты, но тут и уровень игроков повыше, и практически каждый в состоянии отобрать очки у гранда. Здесь проходных матчей не бывает.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    28.10.2016 15:27
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 28 октября 2016, 22:15

      ага только сборная России по рейтингу ниже Украины как по ФИФА так и УЕФА, про Бельгию вообще молчу... дурень про плаченный...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Ailend 29 октября 2016, 10:59

      ты читать умеешь? про сборные разговора не было.

      2
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      ...
      Рейтинг: +57

      Ailend > Diesel133 29 октября 2016, 16:22

      да немного ошибся, ну сути особо не меняет. Среди клубов почти то же самое. Ну бельгийцы по слабей в этом плане...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 октября 2016, 15:45

      и фнл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 28 октября 2016, 15:40

      Сильнее РФПЛ,только топ-5(Апл,Ла Лига,Бундеслига,Сериа A,Лига1).

      2
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      ...
      Рейтинг: +3470

      FRZZ > ttter 28 октября 2016, 17:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Голландский и Турецкий чемпионаты тоже сильнее РФПЛ.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +79

      Giletka > FRZZ 28 октября 2016, 18:28

      Не так. 2-3 лучших клуба из этих чемпионатов сейчас где-то на уровне наших лидеров, но остальные слабее. Другое дело, что голландский чемпионат специфичный - это как ФНЛ для всей Европы. Место для обкатки молодёжи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1191

      ttter > FRZZ 28 октября 2016, 20:23

      Нет

      2
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