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    Футболисты «Мордовии» продолжают бойкотировать тренировки из-за долгов

    Футболисты «Мордовии» продолжают добиваться полной выплаты задолженности по заработной плате. Как сообщает «Инфо-РМ», саранчане бойкотировали тренировку 26 октября. Это заставило руководство клуба погасить часть долга, но игроки намерены добиваться полной выплаты всех задолженностей.

    27 октября футболисты прибыли на тренировку, но не проводили ее. Команда и тренерский состав не взаимодействовали, наставники сидели на трибунах. Руководство клуба пока никаких заявлений по этому поводу не сделало.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2016 10:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 28 октября 2016, 21:45

      Грустно все это,похоже,уже не до компромисса...

      1
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 28 октября 2016, 13:16

      А им в Засаранке строят стадион,
      Ну и кому он будет нужон?

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 28 октября 2016, 11:42

      печалька

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