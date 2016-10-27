Ерохин, несмотря на разгромное поражение «Ростова», не считает «Баварию» космосом

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин выразил мнение, что «Бавария» не является непобедимым соперником, несмотря на поражение донской команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5.

– «Бавария» – космос, как однажды выразился Леонид Слуцкий?

– Не сказал бы. Любой команде можно противостоять. И, если бы не было того пенальти, возможно, мы продолжали бы игру в прежнем ключе, и «Бавария» при ничейном счете нервничала все больше.

– Как вас Бердыев приводил в чувство после тех 0:5?

– Как всегда. Скрупулезной разбором и работой над ошибками.