Ерохин: «Бердыев – главный тренер «Ростова», все тренировки он проводит сам»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин заявил, что Курбан Бердыев, несмотря на должность вице-президента клуба, самостоятельно проводит все командные тренировки. Напомним, официально главным тренером желто-синих является Иван Данильянц.

– Иностранные журналисты ничего не могут понять: на пресс-конференции «Ростова» ходит (и официально именуется главным тренером) один человек, от бровки руководит другой, а на самом деле верховодит третий. Как вы, футболисты, всю эту ситуацию воспринимаете?

– Очень просто. Курбан Бекиевич – главный тренер, и это не обсуждается. А обязанности между членами штаба распределены, каждый отвечает за свое направление. Никаких проблем во взаимопонимании с тренерами не возникает.

– Но вам-то Бердыев или кто-то другой объяснял, зачем такая запутанная схема, если босс – по-прежнему он?

– Нет, не объяснял. И, думаю, не должен объяснять. Наше дело – тренироваться и играть.

– Вам Бердыева сейчас не хватает на скамейке или его стиль не особо подразумевает передачу энергетики футболистам? Например, Константин Бесков всегда с трибуны игру смотрел.

– Дмитрий Кириченко уверенно себя у бровки чувствует, подсказывает во время встреч то, что нужно. А Курбан Бекиевич дает установку до матча.

– Все тренировки Бердыев проводит сам?

– Да. Только на предсезонных сборах было несколько занятий, на которых его не было. Вероятно, решал в это время какие-то неотложные вопросы жизни команды.