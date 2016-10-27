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    Жулиано извинился перед Гаджибековым за устроенную потасовку

    Полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал свое удаление в матче 1/8 финала Кубка России против «Анжи», а также принес извинения защитнику соперника Али Гаджибекову за устроенную потасовку в концовке встречи. Отметим, что в данной игре оба футболиста получили красные карточки.

    «Когда ты проигрываешь 0:4, конечно, эмоции могут зашкалить. Так произошло со мной в конце матча. Хочу извиниться перед Гаджибековым за этот эпизод», – сказал Жулиано.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2016 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 28 октября 2016, 00:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кому нужны твои извинения

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