Жулиано извинился перед Гаджибековым за устроенную потасовку

Полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал свое удаление в матче 1/8 финала Кубка России против «Анжи», а также принес извинения защитнику соперника Али Гаджибекову за устроенную потасовку в концовке встречи. Отметим, что в данной игре оба футболиста получили красные карточки.

«Когда ты проигрываешь 0:4, конечно, эмоции могут зашкалить. Так произошло со мной в конце матча. Хочу извиниться перед Гаджибековым за этот эпизод», – сказал Жулиано.